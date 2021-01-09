В швейцарському Адельбодені проходить Кубок світу з гірськолижного спорту. Норвезький представник Лукас Браатен налякав всіх своїм приземленням.
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Лукас дуже ризиковано заходив в останні ворота і зачепив прапор, після чого вже фактично в падінні перетинав фініш. Норвежець набрав високу швидкість, у повітрі перекинувся через голову, невдало приземлився на ногу і відчув гострий біль.
До Лукаса одразу побігли медики, які довго допомогали спортсмену. Браатен самотужки йти не зміг, і його евакуювали на носилках.
Він посів сьоме місце в гонці і на разі не відомо коли зможе повернутися до тренувань.
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