Лукас Браатен дуже небезпечно фінішував на Кубку світу в Швейцарії.

В швейцарському Адельбодені проходить Кубок світу з гірськолижного спорту. Норвезький представник Лукас Браатен налякав всіх своїм приземленням.

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Лукас дуже ризиковано заходив в останні ворота і зачепив прапор, після чого вже фактично в падінні перетинав фініш. Норвежець набрав високу швидкість, у повітрі перекинувся через голову, невдало приземлився на ногу і відчув гострий біль.

До Лукаса одразу побігли медики, які довго допомогали спортсмену. Браатен самотужки йти не зміг, і його евакуювали на носилках.

Він посів сьоме місце в гонці і на разі не відомо коли зможе повернутися до тренувань.

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Автор: Budrin Artem