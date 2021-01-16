Готьє Мвумбі в дебютній грі на ЧС закинув чотири м'ячі.

На чемпіонаті світу з гандболу, який стартував в Єгипті 13 січня, загальну увагу привернув гравець збірної ДР Конго Готьє Мвумбі.

Річ у тому, що вага 26-річного гандболіста за різними даними становить від 110 до 130 кг. Так, в трансляції матчу повідомлялося, що його зріст - 192 см, а вага - 110 кг. У той же час аргентинське видання La nacion повідомляє, що зараз вага Мвумбі - 130 кг.

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На клубному рівні конголезець виступає за аматорський клуб "Dreux AC" з четвертого французького дивізіону.

У матчі проти Аргентини Мвумбі продемонстрував стовідсоткову ефективність, реалізувавши всі чотири свої кидки.

Відзначимо, що збірна ДР Конго дебютує на чемпіонаті світу. У своєму першому матчі вони поступилися аргентинцям з рахунком 22:28. Наступний поєдинок вони проведуть 17 січня проти збірної Данії.

Відео опубліковано на сторінці CT Sport Facebook і в офіційному Twitter-акаунті чемпіонату світу.

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Автор: Антон Дудар