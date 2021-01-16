На чемпіонаті світу з гандболу, який стартував в Єгипті 13 січня, загальну увагу привернув гравець збірної ДР Конго Готьє Мвумбі.
Річ у тому, що вага 26-річного гандболіста за різними даними становить від 110 до 130 кг. Так, в трансляції матчу повідомлялося, що його зріст - 192 см, а вага - 110 кг. У той же час аргентинське видання La nacion повідомляє, що зараз вага Мвумбі - 130 кг.
Читайте такожПідняв у повітря відразу чотирьох дівчат: знаменитий британський силач вразив новим трюком (відео)
На клубному рівні конголезець виступає за аматорський клуб "Dreux AC" з четвертого французького дивізіону.
У матчі проти Аргентини Мвумбі продемонстрував стовідсоткову ефективність, реалізувавши всі чотири свої кидки.
Відзначимо, що збірна ДР Конго дебютує на чемпіонаті світу. У своєму першому матчі вони поступилися аргентинцям з рахунком 22:28. Наступний поєдинок вони проведуть 17 січня проти збірної Данії.
Відео опубліковано на сторінці CT Sport Facebook і в офіційному Twitter-акаунті чемпіонату світу.
Hearts pounding with love for home! 🤩🇨🇩#GoDRCongo | #Egypt2021pic.twitter.com/jAcJkjKjXV— Handball Egypt2021 (@Egypt2021EN) January 15, 2021
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Найбезглуздіша причина в історії": в Англії не змогли дограти футбольний матч через злого собаку (фото)
- Підняв суддю над головою: у Франції регбіст заробив курйозне вилучення (відео)
- Можливо все: тенісистка без п'яти пальців пробилася в основну сітку Australian Open
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram