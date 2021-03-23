Спортсмен підкреслив, що рішення прийняти було максимально складно.

Російський чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов зізнався, чому припинив битися і закінчив кар'єру.

Про це повідомляє ESPN.

"Дуже важко піти, коли у тебе багато сил, коли ти кращий у світі, коли ти знаменитий, і у тебе багато грошей. У цьому плані важко було сказати "ні". Дуже важко. Можливо, люди мене ніколи не зрозуміють, але я дуже сподіваюся, що вони підтримають моє рішення. Це моє бачення того, що відбувається", - заявив 32-річний боєць.

"Я відчував, що повинен був зупинитися. Що я повинен був робити? Я показав в цьому спорті, хто я є. Я став кращим, я став чемпіоном світу, я найкращий боєць світу незалежно від вагової категорії. Я захистив свій титул три рази, я переміг в найбільшому поєдинку в історії UFC. Що ще? Тільки гроші. Тільки грошові бої, але мені не потрібні грошові бої. Мені більше нічого доводити людям, показувати людям, хто я є. Я добився всього в цьому спорті, відчуваю, що більше мені тут нічого робити", - зухвало вважає Хабіб.

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Хабіб Нурмагомедов: головне

На рахунку бійця UFC 29 перемог в кар'єрі у 29 поєдинках.

Після бою з Гейджі 32-річний Хабіб заявив, що завершує кар'єру.

Нещодавно славетний спортсмен розказав деталі роботи над документальним фільмом про його біографію.

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Автор: Будрін Артем