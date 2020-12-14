Ігор Радівілов і Петро Пахнюк завоювали нагороди в Туреччині.

Українець Ігор Радівілов став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики.

На змаганнях у Туреччині Радівілов виграв дві медалі в особистих фіналах.

Українець став найкращим в опорному стрибку. Він посів перше місце, показавши результат 14,733 бала.

Радівілов випередив Єгора Шарамкова (14,700) з Білорусі, а також представника Ізраїлю Артема Долгопята (14,483).

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Також Радівілов став бронзовим призером у вправах на кільцях. Його результат - 14,766 бала, а золото у турка Ібрагіма Чолака (15,000).

Ще одну медаль для України виборов Петро Пахнюк, який став срібним призером у вправах на брусах.

За підсумками свого виступу він набрав 14,766 бала), а переможцем став Ферхат Арікан з Туреччини (15,100).

Нагадаємо, раніше чоловіча збірна України виграла золото в командній першості.

У медальному заліку ЧЄ Україна поділила лідерство з Туреччиною (по 2 золота, 1 срібла і 1 бронзі).

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Автор: Антон Дудар