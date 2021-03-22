Український шпажист ігор Рейзлін завоював золоту медаль на етапі Кубка світу з фехтування в російській Казані.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації фехтування України.
Читайте такожЖіноча збірна України з фехтування вперше в історії не змогла здобути путівку на Олімпійські ігри
Український шпажист на шляху до фіналу переміг корейця Джа Хо Сонга (15:11), італійця Габріеле Сіміна (15:12), німця Самуеля Унтергаузера (8:7), а в півфіналі здолав єгиптянина Ахмеда Ель-Сайеда (15:7).
У фінальному поєдинку Рейзлін переміг чинного чемпіона світу - угорця Гергея Шиклоші (15:11).
Для Рейзліна це друге в кар'єрі золото на етапах Кубка світу - в 2019 році він виграв змагання в Берні.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Грандіозна перемога: українська сноубордистка завоювала золоту медаль на Кубку Європи
- Золото і срібло: українки стали найкращими на чемпіонаті Європи в стрибках у висоту
- 29 медалей: українські паралімпійці блискуче виступили на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram