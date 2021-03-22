Шпажист Ігор Рейзлін став переможцем змагань.

Український шпажист ігор Рейзлін завоював золоту медаль на етапі Кубка світу з фехтування в російській Казані.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації фехтування України.

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Український шпажист на шляху до фіналу переміг корейця Джа Хо Сонга (15:11), італійця Габріеле Сіміна (15:12), німця Самуеля Унтергаузера (8:7), а в півфіналі здолав єгиптянина Ахмеда Ель-Сайеда (15:7).

У фінальному поєдинку Рейзлін переміг чинного чемпіона світу - угорця Гергея Шиклоші (15:11).

Для Рейзліна це друге в кар'єрі золото на етапах Кубка світу - в 2019 році він виграв змагання в Берні.

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Автор: Антон Дудар