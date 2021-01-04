Біатлоністи масово відмовилися від участі у всеросійських змаганнях"Іжевська гвинтівка".

Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) розслідує факт масового зняття біатлоністів з гонки "Іжевська гвинтівка" після прибуття допінг-офіцерів.

Допінг-офіцери приїхали на турнір, який пройшов в кінці року, після спринтерських гонок у чоловіків і жінок, пише видання "Весь спорт".

Відразу після цього з турніру знялися 33 юніори, що представляють Ханти-Мансійський автономний округ і Тюменську область: не захотіли їхати 12 спортсменок, а на спринт у юніорів не вийшов 21 спортсмен.

Як відреагували спортивні функціонери

Президент Союзу біатлоністів Росії (СБР) Віктор Майгуров у коментарі ТАСС заявив, що інцидент не залишився без уваги організації.

"У будь - якому випадку зняття зі змагань не звільняє спортсмена від контролю з боку антидопінгових служб", - підкреслив він.

У РУСАДА підтвердили факт проведення тестування на "Іжевській гвинтівці".

"Факт масового зняття спортсменів був зафіксований і переданий у відділ розслідувань. Всі необхідні процедури вже проводяться. Цільове тестування є частиною цих процедур, але всі подробиці ми розкривати не можемо, по-перше, згідно "Стандарту", а, по-друге, щоб не перешкодити розслідуванню", - заявила директор з комунікацій РУСАДА Марія Маркова.

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Автор: Олег Давигора