Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) розслідує факт масового зняття біатлоністів з гонки "Іжевська гвинтівка" після прибуття допінг-офіцерів.
Допінг-офіцери приїхали на турнір, який пройшов в кінці року, після спринтерських гонок у чоловіків і жінок, пише видання "Весь спорт".
Відразу після цього з турніру знялися 33 юніори, що представляють Ханти-Мансійський автономний округ і Тюменську область: не захотіли їхати 12 спортсменок, а на спринт у юніорів не вийшов 21 спортсмен.
Як відреагували спортивні функціонери
Президент Союзу біатлоністів Росії (СБР) Віктор Майгуров у коментарі ТАСС заявив, що інцидент не залишився без уваги організації.
"У будь - якому випадку зняття зі змагань не звільняє спортсмена від контролю з боку антидопінгових служб", - підкреслив він.
У РУСАДА підтвердили факт проведення тестування на "Іжевській гвинтівці".
"Факт масового зняття спортсменів був зафіксований і переданий у відділ розслідувань. Всі необхідні процедури вже проводяться. Цільове тестування є частиною цих процедур, але всі подробиці ми розкривати не можемо, по-перше, згідно "Стандарту", а, по-друге, щоб не перешкодити розслідуванню", - заявила директор з комунікацій РУСАДА Марія Маркова.
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