Катерина Бех - уродженка Росії, але є громадянкою України.

Біатлоністка збірної України Катерина Бех розповіла про те, що після завершення кар'єри, швидше за все, буде жити в Росії.

Про це вона сказала в інтерв'ю suspilne.media.

Бех є уродженкою Хабаровського краю, а в 2018 році прийняла українське громадянство, щоб виступати за збірну України.

"Так, я громадянка України. І офіційно за документами, у мене є паспорт. Я себе вважаю громадянкою України", - підкреслила спортсменка.

"Де буду жити після завершення кар'єри? Не можу заглядати так далеко, тому не скажу чесно. Мені подобається в Україні, але оскільки у мене молодий чоловік з Росії (біатлоніст Карім Халілі, - Прим.), то, скоріш за все, житиму в Росії, але не виключаю варіанту, що ми будемо приїздити сюди".

Читайте такожВиконав обіцянку: тренер збірної України з біатлону заспівав у прямому ефірі (відео)Бех підкреслила, що зараз рідко буває в Україні, так як майже весь час проводить на зборах.

"Але коли випадає можливість, то приїжджаю у Вишневе - тут живе моя тітка, хрещена і племінниці. Тут мене навіть хрестили, як друге рідне місто. Раніше щорічно прилітали сюди з батьками до родичів".

Катерина Бех: кар'єра і результати

Сезон 2020-2021 став для 22-річної Бех першим повноцінним сезоном на дорослому рівні. До сезону вона готувалася у складі команди "А" під керівництвом Юрая Санітри.

У грудні Бех виступала на етапах Кубка світу (також провела одну гонку в січні). Її найкращим результатом було 52-е місце в гонці переслідування в Хохфільцені. Після вирушила на Кубок IBU. В рамках цього турніру Бех завоювала першу медаль у дорослому біатлоні (бронзу в короткій індивідуальній гонці).

Сезон для Бех завершився достроково - після чемпіонату світу-2021 вона повинна була повернутися в першу команду, але травмувалася.

На юніорському рівні Бех ставала чемпіонкою світу-2019 в спринті і гонці переслідування.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар