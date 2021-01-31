Коннор Макдевід став претендентом на найкращий гол сезону в НХЛ.

Зірка НХЛ Коннор Макдевід закинув приголомшливу шайбу в матчі регулярного чемпіонату між "Едмонтоном" і "Торонто".

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У другому періоді Макдевід заволодів шайбою біля своїх воріт і зробив феноменальний прохід через весь майданчик. Канадець обіграв усіх суперників і, опинившись перед голкіпером, вразив ворота.

Макдевід у підсумку оформив дубль, а його "Едмонтон" здобув перемогу в овертаймі (4:3).

Відео голу опублікував офіційний YouTube-канал НХЛ.

Коннор Макдевід: досягнення

Макдевід був обраний "Едмонтоном" під загальним першим номером на драфті НХЛ в 2015 році.

24-річний хокеїст чотири рази брав участь у Матчі всіх зірок НХЛ, двічі отримував приз хокеїсту, який набрав найбільшу кількість очок за системою "гол + пас" в регулярному чемпіонаті і три рази потрапляв до першої символічної збірної всіх зірок сезону.

Зі збірною Канади Макдевід виграв золоті медалі чемпіонату світу в 2016 році.

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Автор: Антон Дудар