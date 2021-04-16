Еліна Світоліна впоралася з суперницею за 80 хвилин / фото btu.org.ua

16-17 квітня в Чорноморську на ґрунтовому покритті в Elite Tennis Club відбувається поєдинок плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг між збірними України та Японії.

Еліна Світоліна (№5 WTA) від "жовто-блакитної" команди першою вийшла на корт і за 1 годину й 20 хвилин обіграла Тіхіро Мурамацу (№223 WTA) - 6:3, 6:2.

Марта Костюк (№84 WTA) за 85 хвилин спинила опір Юкі Найто (№172 WTA) - 6:3, 6:3.

Україна - Японія - 2:0

Перший день, 16 квітня

Еліна Світоліна - Тіхіро Мурамацу - 6:3, 6:2.

Марта Костюк - Юкі Найто - 6:3, 6:3

Другого дня, 17 квітня, Світоліна зіграє проти Найто, а Костюк поміряється силами з Мурамацу. Надія Кіченок з Людмилою Кіченок протистоятимуть тандему Сіхо Акіта й Хімарі Сато в парному розряді.

Світоліна після перемоги у своєму Instagram виставила патріотичний пост з підписом "Україна - вперед!".

фото instagram.com/elisvitolina

Радість Еліни після виграного матчпоїнту від btu.org.ua.

фото btu.org.ua

Костюк теж відзначилася блискучою грою.

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Кубок Біллі Джин Кінг: головне

  • Раніше змагання мали назву Кубок Федерації, але їх перейменували на честь славетної американської тенісистки та функціонерки.
  • Поєдинок між Японією та Україною мав відбутися у квітні 2020, але через світовий локдаун вдалося організувати матч лише зараз.
  • Переможець матчу матиме право зіграти у кваліфікаційному раунді Кубка Біллі Джин Кінг, що в свою чергу дозволить потрапити у фінальну стадію змагань.
  • Третьою заявленою тенісисткою від України є Катаріна Завацька (№126 WTA). В парному розряді Україну представлять сестри Кіченок, які входять у першу п'ятдесятку світового парного рейтингу. 

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Автор: Будрін Артем