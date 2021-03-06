Вирішальну звитягу приніс нашій команді Сергій Стаховський.

Україна обіграла Ізраїль у поєдинку 1-ї Світової групи Кубка Девіса з рахунком 3:2.

В останньому матчі долю команди вирішив Сергій Стаховський. На корті Marina Tennis Club у Погребах на Київщині Сергій переміг в Ішая Оліеля - 6:4, 6:2.

Перед цим Ілля Марченко з нервами переграв Едана Лешема - 6:3, 6:2.

У третій грі пара Денис Молчанов - Сергій Стаховський програла тандему Даніель Цукерман - Йонатан Ерліх - 4:6, 6:4, 3:6.

Наступний суперник збірної України поки не відомий.

Кубок Девіса, перша Світова група

Україна - Ізраїль - 3:2

Ілля Марченко - Даніель Цукерман 1:6, 6:3, 6:2

Сергій Стаховський - Едан Лешем 3:6, 6:3, 2:6

Стаховський/Молчанов - Ерліх/Цукерман 4:6, 6:4, 3:6

Ілля Марченко - Едан Лешем 6:3, 6:2

Сергій Стаховський - Ішай Оліель - 6:4, 6:2

Читайте такожНайкраща тенісистка України Світоліна затролила популярну соціальну мережу (відео)

Вас також можуть зацікавити інші новини українського тенісу:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем