Україна обіграла Ізраїль у поєдинку 1-ї Світової групи Кубка Девіса з рахунком 3:2.
В останньому матчі долю команди вирішив Сергій Стаховський. На корті Marina Tennis Club у Погребах на Київщині Сергій переміг в Ішая Оліеля - 6:4, 6:2.
Перед цим Ілля Марченко з нервами переграв Едана Лешема - 6:3, 6:2.
У третій грі пара Денис Молчанов - Сергій Стаховський програла тандему Даніель Цукерман - Йонатан Ерліх - 4:6, 6:4, 3:6.
Наступний суперник збірної України поки не відомий.
Кубок Девіса, перша Світова група
Україна - Ізраїль - 3:2
Ілля Марченко - Даніель Цукерман 1:6, 6:3, 6:2
Сергій Стаховський - Едан Лешем 3:6, 6:3, 2:6
Стаховський/Молчанов - Ерліх/Цукерман 4:6, 6:4, 3:6
Ілля Марченко - Едан Лешем 6:3, 6:2
Сергій Стаховський - Ішай Оліель - 6:4, 6:2
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