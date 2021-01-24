На Кубку світу з біатлону в італійському Антхольці пройшла гонка з масовим стартом серед чоловіків.
Україну в мас-старті представляв Антон Дудченко. Він фінішував 25-им.
Для 24-річного спортсмена це був перший в житті мас-старт. Антон пробіг сумарно три кола штрафу і потрапив у першу тридцятку.
Перемогу здобув норвежець Йоханнес Бо, друге місце завоював француз Кантен Має, а замкнув трійку призерів словенець Яків Фак.
Кубок світу в Антхольці. Результати мас-старту
1. Йоханнес Бо (Норвегія) - (0+0+0+1) 35:44,3
2. Кантен Має (Франція) - (1+0+0+1) +31,3
3. Яків Фак (Словенія) - (0+0+1+0) +44,2
25. Антон Дудченко (Україна) - (1+0+1+1) +2:45,3
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- Юлія Джима в індивідуальній гонці принесла Україні першу медаль сезону, посівши друге місце. Після індивідуальної гонки Джима піднялася на 24-е місце в загальному заліку.
- У чоловіків в індивідуальній гонці Антон Дудченко показав найкращий результат у кар'єрі, фінішувавши в топ-5.
- В чоловічій естафеті в Антхольці збірна України завоювала 8-е місце.
- В жіночій естафеті в Антхольці українки поділили 8-у сходинку з швейцарською збірною.
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