Антон Дудченко дебютував в гонці з масового старту.

На Кубку світу з біатлону в італійському Антхольці пройшла гонка з масовим стартом серед чоловіків.

Україну в мас-старті представляв Антон Дудченко. Він фінішував 25-им.

Для 24-річного спортсмена це був перший в житті мас-старт. Антон пробіг сумарно три кола штрафу і потрапив у першу тридцятку.

Перемогу здобув норвежець Йоханнес Бо, друге місце завоював француз Кантен Має, а замкнув трійку призерів словенець Яків Фак.

Кубок світу в Антхольці. Результати мас-старту

1. Йоханнес Бо (Норвегія) - (0+0+0+1) 35:44,3

2. Кантен Має (Франція) - (1+0+0+1) +31,3

3. Яків Фак (Словенія) - (0+0+1+0) +44,2

25. Антон Дудченко (Україна) - (1+0+1+1) +2:45,3

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Автор: Будрін Артем