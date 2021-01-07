Німецьке місто Оберхоф приймає естафету від австрійського Хохфільцену.

З 8 по 10 січня в німецькому Оберхофі пройде п'ятий етап Кубка світу з біатлону 2020-2021.

В рамках цього етапу заплановано шість гонок.

Розклад п'ятого етапу

8 січня

12.25. Спринт, жінки, 7 км

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

15.10. Спринт, чоловіки, 10 км

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

9 січня

13.40. Жінки, гонка переслідування, 10 км

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

15.30. Чоловіки, гонка переслідування, 12,5 км

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

10 січня

12.25. Змішана естафета

Пряма трансляція: "Суспільне спорт", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

15.35. Змішана естафета (супермікст)

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

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Кубок світу з біатлону 2020-2021: результати сезону

Після трьох етапів у загальному заліку Кубка світу у чоловіків лідирує Йоханнес Бе (428 очок), який випереджає Стурлу Легрейда (373) і Себастьяна Самуельссона (344).

У жінок на першому місці в загальному заліку Марте Олсбю-Ройселанд (415 залікових пунктів). У трійці також Ханна Еберг (378) і Тіріл Екхоф (346).

Найкращий результат серед представників жіночої та чоловічої збірних України - у Дар'ї Блашко, яка в загальному заліку займає 24-у позицію. В її активі 131 очко.

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Автор: Budrin Artem