З 8 по 10 січня в німецькому Оберхофі пройде п'ятий етап Кубка світу з біатлону 2020-2021.
В рамках цього етапу заплановано шість гонок.
Розклад п'ятого етапу
8 січня
12.25. Спринт, жінки, 7 км
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
15.10. Спринт, чоловіки, 10 км
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
9 січня
13.40. Жінки, гонка переслідування, 10 км
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
15.30. Чоловіки, гонка переслідування, 12,5 км
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
10 січня
12.25. Змішана естафета
Пряма трансляція: "Суспільне спорт", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
15.35. Змішана естафета (супермікст)
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
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Кубок світу з біатлону 2020-2021: результати сезону
- Після трьох етапів у загальному заліку Кубка світу у чоловіків лідирує Йоханнес Бе (428 очок), який випереджає Стурлу Легрейда (373) і Себастьяна Самуельссона (344).
- У жінок на першому місці в загальному заліку Марте Олсбю-Ройселанд (415 залікових пунктів). У трійці також Ханна Еберг (378) і Тіріл Екхоф (346).
- Найкращий результат серед представників жіночої та чоловічої збірних України - у Дар'ї Блашко, яка в загальному заліку займає 24-у позицію. В її активі 131 очко.
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