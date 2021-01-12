З 10 по 13 січня в німецькому Оберхофі пройде шостий етап Кубка світу з біатлону 2020-2021.
В рамках цього етапу заплановано шість гонок.
Розклад шостого етапу
13 січня
15.30. Спринт, чоловіки, 10 км
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
14 січня
15.30. Жінки, спринт, 7,5 км
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
15 січня
15.30. Естафета чоловіча 4х7,5 км
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
16 січня
15.45. Естафета жіноча 4х6 км
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
17 січня
13.30. Мас-старт, чоловіки, 15 км
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU.
16.00. Мас-старт, жінки, 12,5 км
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
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Кубок світу з біатлону 2020-2021: результати сезону
- Після трьох етапів у загальному заліку Кубка світу у чоловіків лідирує Йоханнес Бо (522 залікових пунктів), який випереджає Стурлу Легрейда (481) і Йоханнеса Дале (434).
- У жінок на першому місці в загальному заліку Марте Олсбю-Ройселанд (509 залікових пунктів). У трійці також Ханна Еберг (466) і Тіріл Екхоф (466).
- Найкращий результат серед представників жіночої та чоловічої збірних України - у Дар'ї Блашко, яка в загальному заліку займає 27-у позицію. В її активі 140 очків.
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