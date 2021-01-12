Німецьке місто Оберхоф знову приймає етап Кубку світу.

З 10 по 13 січня в німецькому Оберхофі пройде шостий етап Кубка світу з біатлону 2020-2021.

В рамках цього етапу заплановано шість гонок.

Розклад шостого етапу

13 січня

15.30. Спринт, чоловіки, 10 км

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

14 січня

15.30. Жінки, спринт, 7,5 км

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

15 січня

15.30. Естафета чоловіча 4х7,5 км

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

16 січня

15.45. Естафета жіноча 4х6 км

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

17 січня

13.30. Мас-старт, чоловіки, 15 км

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU.

16.00. Мас-старт, жінки, 12,5 км

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

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Кубок світу з біатлону 2020-2021: результати сезону

Після трьох етапів у загальному заліку Кубка світу у чоловіків лідирує Йоханнес Бо (522 залікових пунктів), який випереджає Стурлу Легрейда (481) і Йоханнеса Дале (434).

У жінок на першому місці в загальному заліку Марте Олсбю-Ройселанд (509 залікових пунктів). У трійці також Ханна Еберг (466) і Тіріл Екхоф (466).

Найкращий результат серед представників жіночої та чоловічої збірних України - у Дар'ї Блашко, яка в загальному заліку займає 27-у позицію. В її активі 140 очків.

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Автор: Budrin Artem