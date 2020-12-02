Доротея Вірер / фото REUTERS

З 3 по 6 грудня у фінському Контіолахті пройдуть гонки другого етапу Кубка світу з біатлону 2020-2021.

В рамках даного етапу заплановано проведення шести гонок.

Розклад другого етапу

3 грудня

14.30. Спринт, чоловіки

17.30. Спринт, жінки

5 грудня

15.15. Гонка переслідування, чоловіки

16.15. Естафета, жінки

6 грудня

13.45. Естафета, чоловіки

16.15. Гонка переслідування, жінки

Трансляція всіх гонок: "UA: Перший", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

Кубок світу з біатлону 2020-2021: підсумки першого етапу

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Автор: Антон Дудар