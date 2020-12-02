Кубок світу з біатлону: де і коли дивитися гонки другого етапу

Другий етап Кубка світу з біатлону також прийматиме Контіолахті.

З 3 по 6 грудня у фінському Контіолахті пройдуть гонки другого етапу Кубка світу з біатлону 2020-2021. В рамках даного етапу заплановано проведення шести гонок. Розклад другого етапу 3 грудня 14.30. Спринт, чоловіки 17.30. Спринт, жінки 5 грудня 15.15. Гонка переслідування, чоловіки 16.15. Естафета, жінки 6 грудня 13.45. Естафета, чоловіки 16.15. Гонка переслідування, жінки Трансляція всіх гонок: "UA: Перший", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU. Кубок світу з біатлону 2020-2021: підсумки першого етапу В рамках першого етапу, який також проходив в Контіолахті, відбулося чотири гонки: індивідуальні гонки у чоловіків і жінок, а також спринти.

Перемогу в чоловічій індивідуальній гонці здобув норвежець Стурла Холм Легрейд, а у жінок виграла Доротея Вірер.

Переможцем чоловічого спринту став норвежець Йоханнес Бе, а жіночого - Ханна Еберг зі Швеції.

Найкращими результатами збірної України стали десяті місця Юлії Джими (в індивідуальній гонці) та Олени Підгрушної (у спринті) Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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