Доротея Вірер / фото REUTERS
З 3 по 6 грудня у фінському Контіолахті пройдуть гонки другого етапу Кубка світу з біатлону 2020-2021.
В рамках даного етапу заплановано проведення шести гонок.
Розклад другого етапу
3 грудня
14.30. Спринт, чоловіки
17.30. Спринт, жінки
5 грудня
15.15. Гонка переслідування, чоловіки
16.15. Естафета, жінки
6 грудня
13.45. Естафета, чоловіки
16.15. Гонка переслідування, жінки
Трансляція всіх гонок: "UA: Перший", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
Кубок світу з біатлону 2020-2021: підсумки першого етапу
- В рамках першого етапу, який також проходив в Контіолахті, відбулося чотири гонки: індивідуальні гонки у чоловіків і жінок, а також спринти.
- Перемогу в чоловічій індивідуальній гонці здобув норвежець Стурла Холм Легрейд, а у жінок виграла Доротея Вірер.
- Переможцем чоловічого спринту став норвежець Йоханнес Бе, а жіночого - Ханна Еберг зі Швеції.
- Найкращими результатами збірної України стали десяті місця Юлії Джими (в індивідуальній гонці) та Олени Підгрушної (у спринті)
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