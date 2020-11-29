Анна Еберг перемогла в гонці / фото REUTERS

У фінському Контіолахті спринтерською гонкою серед жінок завершився перший етап Кубка світу з біатлону. 

Перемогу в гонці здобула шведська біатлоністка Ханна Еберг.

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Українці Олені Підгрушній, яка пройшла дистанцію з одним промахом, вдалося потрапити до топ-10.

Результати гонки

1. Ханна Еберг (Швеція) - (0+0) 21:01,4

2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія) - (0+0) +23,9

3. Каролін-Оффігстад Кноттен (Норвегія) - (0+0) +37,8...

10. Олена Підгрушна (Україна) - (1+0) +1:07,4

41. Валя Семеренко (Україна) - (0+1) +1:52,2

50. Дар'я Блашко (Україна) - (0+2) +2:08,1

60. Юлія Джима (Україна) - (1+1) +2:24,0

71. Віта Семеренко (1+1) +2: 45,6

Кубок світу з біатлону: перший етап

  • В рамках першого етапу в Контіолахті відбулося чотири гонки: індивідуальні гонки у чоловіків і жінок, а також спринти.
  • Перемогу в чоловічій індивідуальній гонці здобув норвежець Стурла Холм Легрейд, а у жінок виграла Доротея Вірер.
  • Переможцем чоловічого спринту став норвежець Йоханнес Бе.
  • Найкращими результатами збірної України стали десяті місця Юлії Джими (в індивідуальній гонці) та Олени Підгрушної (у спринті)
  • Наступний етап стартує 3 грудня. Він також пройде в Контіолахті.

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Автор: Антон Дудар