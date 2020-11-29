У Контіолахті відбулася спринтерська гонка у жінок.

У фінському Контіолахті спринтерською гонкою серед жінок завершився перший етап Кубка світу з біатлону.

Перемогу в гонці здобула шведська біатлоністка Ханна Еберг.

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Українці Олені Підгрушній, яка пройшла дистанцію з одним промахом, вдалося потрапити до топ-10.

Результати гонки

1. Ханна Еберг (Швеція) - (0+0) 21:01,4

2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія) - (0+0) +23,9

3. Каролін-Оффігстад Кноттен (Норвегія) - (0+0) +37,8...

10. Олена Підгрушна (Україна) - (1+0) +1:07,4

41. Валя Семеренко (Україна) - (0+1) +1:52,2

50. Дар'я Блашко (Україна) - (0+2) +2:08,1

60. Юлія Джима (Україна) - (1+1) +2:24,0

71. Віта Семеренко (1+1) +2: 45,6

Кубок світу з біатлону: перший етап

В рамках першого етапу в Контіолахті відбулося чотири гонки: індивідуальні гонки у чоловіків і жінок, а також спринти.

Перемогу в чоловічій індивідуальній гонці здобув норвежець Стурла Холм Легрейд, а у жінок виграла Доротея Вірер.

Переможцем чоловічого спринту став норвежець Йоханнес Бе.

Найкращими результатами збірної України стали десяті місця Юлії Джими (в індивідуальній гонці) та Олени Підгрушної (у спринті)

Наступний етап стартує 3 грудня. Він також пройде в Контіолахті.

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Автор: Антон Дудар