У фінському Контіолахті спринтерською гонкою серед жінок завершився перший етап Кубка світу з біатлону.
Перемогу в гонці здобула шведська біатлоністка Ханна Еберг.
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Українці Олені Підгрушній, яка пройшла дистанцію з одним промахом, вдалося потрапити до топ-10.
Результати гонки
1. Ханна Еберг (Швеція) - (0+0) 21:01,4
2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія) - (0+0) +23,9
3. Каролін-Оффігстад Кноттен (Норвегія) - (0+0) +37,8...
10. Олена Підгрушна (Україна) - (1+0) +1:07,4
41. Валя Семеренко (Україна) - (0+1) +1:52,2
50. Дар'я Блашко (Україна) - (0+2) +2:08,1
60. Юлія Джима (Україна) - (1+1) +2:24,0
71. Віта Семеренко (1+1) +2: 45,6
Кубок світу з біатлону: перший етап
- В рамках першого етапу в Контіолахті відбулося чотири гонки: індивідуальні гонки у чоловіків і жінок, а також спринти.
- Перемогу в чоловічій індивідуальній гонці здобув норвежець Стурла Холм Легрейд, а у жінок виграла Доротея Вірер.
- Переможцем чоловічого спринту став норвежець Йоханнес Бе.
- Найкращими результатами збірної України стали десяті місця Юлії Джими (в індивідуальній гонці) та Олени Підгрушної (у спринті)
- Наступний етап стартує 3 грудня. Він також пройде в Контіолахті.
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