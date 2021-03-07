Українка Юлія Джима фінішувала на шостій позиції в жіночій гонці переслідування в рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону.
Джима стартувала в гонці другою, але не змогла втриматися в трійці найкращих. На останнє коло дистанції українка виходила третьою, проте позаду неї були відразу чотири суперниці. У підсумку утримати призове місце українці не вдалося - до медалі не вистачило десяти секунд.
Перемогу в гонці здобула лідер загального заліку Тіріл Екхофф.
Кубок світу в Нове місце. Результати жіночої гонки переслідування
1. Тіріл Екхофф (Норвегія) - (0+0+1+2) 27:28,0
2. Деніз Херрманн (Німеччина) (1+0+0+0) +24,0
3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія) - (0+1+1+1) +29,9...
6. Юлія Джима (Україна) - (1+0+1+0) +39,8
16. Дар'я Блашко (Україна) - (1+0+2+0) +2:01,4
29. Анастасія Меркушина (Україна) - (3+1+0+0) +2:48,3
33. Валя Семеренко (Україна) - (1+0+1+1) +2:53,0
42. Олена Підгрушна (Україна) - (2+1+1+1) +3:29,3
Кубок світу з біатлону: восьмий етап
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- У жіночій естафеті збірна України була дискваліфікована, але потім їй повернули четверту позицію.
- У чоловічій естафеті наша команда виступила невдало.
- В жіночому спринті біатлоністка Юлія Джима завоювала срібну медаль, а у чоловіків у спринті найкращий результат показав Дмитро Підручний.
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