У чеському Нове Место відбулася жіноча гонка переслідування.

Українка Юлія Джима фінішувала на шостій позиції в жіночій гонці переслідування в рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону.

Джима стартувала в гонці другою, але не змогла втриматися в трійці найкращих. На останнє коло дистанції українка виходила третьою, проте позаду неї були відразу чотири суперниці. У підсумку утримати призове місце українці не вдалося - до медалі не вистачило десяти секунд.

Перемогу в гонці здобула лідер загального заліку Тіріл Екхофф.

Кубок світу в Нове місце. Результати жіночої гонки переслідування

1. Тіріл Екхофф (Норвегія) - (0+0+1+2) 27:28,0

2. Деніз Херрманн (Німеччина) (1+0+0+0) +24,0

3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія) - (0+1+1+1) +29,9...

6. Юлія Джима (Україна) - (1+0+1+0) +39,8

16. Дар'я Блашко (Україна) - (1+0+2+0) +2:01,4

29. Анастасія Меркушина (Україна) - (3+1+0+0) +2:48,3

33. Валя Семеренко (Україна) - (1+0+1+1) +2:53,0

42. Олена Підгрушна (Україна) - (2+1+1+1) +3:29,3

Кубок світу з біатлону: восьмий етап

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Автор: Антон Дудар