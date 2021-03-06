У рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону в чеському Нове Мєсто відбувся чоловічий спринт.
Збірну України в гонитві представляли Артем Прима, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Дмитро Підручний та Антон Дудченко.
Найкращий результат серед українців продемонстрував Підручний, який з одним промахом фінішував на 15-му місці. Також в залікову зону пробився Тищенко, який розташувався на 35-й позиції.
Цимбал та Дудченко не потрапили в топ-60, а це означає, що для них виступи в Чехії закінчилися на цьому етапі.
Виграв гонитву француз Сімон Дестьйo, а зовсім трошки до тріумфу не вистачило шведу Себастьяну Самуельсону, який виборов срібло. Замкнув тріо призерів представник Німеччини Арнд Пайффер.
Кубок світу в Нове Мєсто. Результати чоловічого спринту
1. Сімон Дестьйо (0+0) 22:58,0
2. Себастьян Самуельсон (0+0) +2,4
3. Арнд Пайффер (0+0) +4,4
15. Дмитро Підручний (1+0) +52,7
35. Артем Тищенко (0+0) +1:25,6
44. Артем Прима (1+0) +1:35,5
62. Богдан Цимбал (1+1) +2:00,0
63. Антон Дудченко (1+1) +2:00,3
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