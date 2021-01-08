У німецькому Оберхофі відбувся чоловічий спринт.

У німецькому Оберхофі стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону 2020-2021. 8 січня відбулася спринтерська гонка у чоловіків.

Перемогу в ній здобув норвежець Йоганнес Бо, випередивши на 10 секунд cвого брата - Тар'єя Бо. Третє місце посів їхній співвітчизник - Стурла Легрейд.

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Результати збірної України залишають бажати кращого.

У команді Юрая Санітри найкращим став Артем Прима, котрий з одним промахом фінішував 30-м. Капітан Дмитро Підручний посів 53-є місце.

Артем Тищенко, Руслан Ткаленко і Тарас Лесюк, на жаль, потрапити до топ-60 не змогли, а тому в гонці переслідування не виступлять.

Кубок світу в Оберхофі: результати чоловічого спринту

1. Йоганнес Бо (Норвегія) - (0+1) 25:12,0

2. Тар'єй Бо (Норвегія) - (0+0) +10,18

3. Стурла Легрейд (Норвегія) - (0+0) +21,6...

30. Артем Прима (Україна) - (1+0) +1:47,6

53. Дмитро Підручний (Україна) - (4+0) +2:24,0

69. Артем Тищенко (Україна) - (1+0) +3:04,3

73. Руслан Ткаленко (Україна) - (1+1) +3:07,3

86. Тарас Лесюк (Україна) - (1+2) +3:47,3

Кубок світу з біатлону: п'ятий етап

П'ятий етап КС з біатлону 2020-2021 проходить в Оберхофі з 8 по 10 січня: де і коли дивитися гонки.

Збірну України на цьому етапі представляють Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко, Артем Прима, Тарас Лесюк та Артем Тищенко у чоловіків, а також Дарина Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Катерина Бех та Анастасія Меркушина у жінок.

В спринтерській гонці серед жінок перемогу здобула норвежка Тіріл Екхофф, а українка Юлія Джима фінішувала в топ-10.

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Автор: Budrin Artem