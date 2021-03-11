Кантен Фійон Майє / фото REUTERS
Дев'ятий етап Кубка світу з біатлону стартував з чоловічої спринтерської гонки.
Українські біатлоністи за підсумками спринту не змогли потрапити в топ-30. Найкращим став Дмитро Підручний, у якого 35-е місце.
Перемогу в гонці здобув француз Кантен Фійон Майє.
Кубок світу в Нове Место: результати чоловічого спринту
1. Кантен Фійон Майє (Франція) (0+0) 22:07,2
2. Тар'єй Бе (Норвегія) - (0+0) + 11,3
3. Лукас Хофер (Італія) - (0+0) +14,8...
35. Дмитро Підручний (Україна) - (1+1) +1:32,9
43. Артем Прима (Україна) - (0+0) +1:47,8
86. Богдан Цимбал (Україна) - (1+2) +2:45,2
87. Антон Дудченко (Україна) - (0+2) +2:45,8
93. Артем Тищенко (Україна) - (0+1) +3:05,1
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