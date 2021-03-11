Українці не змогли показати високі результати.

Дев'ятий етап Кубка світу з біатлону стартував з чоловічої спринтерської гонки.

Українські біатлоністи за підсумками спринту не змогли потрапити в топ-30. Найкращим став Дмитро Підручний, у якого 35-е місце.

Перемогу в гонці здобув француз Кантен Фійон Майє.

Кубок світу в Нове Место: результати чоловічого спринту

1. Кантен Фійон Майє (Франція) (0+0) 22:07,2

2. Тар'єй Бе (Норвегія) - (0+0) + 11,3

3. Лукас Хофер (Італія) - (0+0) +14,8...

35. Дмитро Підручний (Україна) - (1+1) +1:32,9

43. Артем Прима (Україна) - (0+0) +1:47,8

86. Богдан Цимбал (Україна) - (1+2) +2:45,2

87. Антон Дудченко (Україна) - (0+2) +2:45,8

93. Артем Тищенко (Україна) - (0+1) +3:05,1

Кубок світу з біатлону 2020-2021: дев'ятий етап

Дев'ятий етап КС проходить в Чехії з 11 по 14 березня: де і коли дивитися гонки.

Збірну України на цьому етапі у чоловіків представляють Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко. У жінок - Юлія Джима, Олена Підгрушна, Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина

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Автор: Антон Дудар