Перемогу в гонці переслідування здобув Себастьян Самуельссон.

5 грудня у фінському Контіолахті відбулася чоловіча гонка переслідування в рамках другого етапу Кубка світу.

Шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон, який є срібним призером Олімпійських ігор-2018, здійснив приголомшливий прорив з 18-ї стартової позиції на першу підсумкову. На перших трьох рубежах він обійшовся без промахів, а на останньому не закрив одну мішень, в той час як Йоханнес Бьо пішов відразу на два кола штрафу. Про це пише sport.ua.

На останньому колі Самуельссон без особливої конкуренції на самоті добіг до фінішу, здобувши дебютну в кар'єрі перемогу на Кубку світу. А Йоханнес Бьо в другій гонці поспіль став третім, пропустивши на фінішному колі вперед ще й француза Фаб'єна Клода. Переможець спринту Тар'єй Бьо зайняв лише 12-е місце.

Не вдалося поліпшити свої стартові позиції українським біатлоністам. Артем Прима, який замкнув топ-20 у спринті, цього разу допустив чотири промахи і опустився на 26-й рядок у фінішному протоколі. А Дмитро Підручний посів 38 місце, програвши дві позиції порівняно зі стартом.

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Контіолахті-2020: результати чоловічої гонки переслідування

Кубок світу, Контіолахті

2-й етап

Гонка переслідування

Чоловіки

1. Себастьян Самуельссон (Швеція) – 32.26,7 (0+0+0+1)

2. Фаб'єн Клод (Франція) – 19,5 (2+1+0+0)

3. Йоганнес Бьо (Норвегія) – 19,5 (0+0+1+2)

...

26. Артем Прима (Україна) – 1.51,1 (0+3+0+1)...

38. Дмитро Підручний (Україна) - 2. 51,5 (1+2+1+1)...

Фінський Контіолахті приймає другий поспіль етап Кубка світу з біатлону.

Етап проходить з 3 по 6 грудня: де і коли дивитися гонки.

Переможцем чоловічого спринту на другому етапі став норвежець Тар'єй Бьо.

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Автор: Олег Давигора