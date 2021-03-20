Найкращий результат України - тридцяте місце.

20 березня в рамках заключного етапу Кубка світу з біатлону відбулася жіноча гонка переслідування.

Перемогу в персьюті здобула норвежка Марте Олсбю Ройселанд, яка стартувала з шостої позиції. Другою стала її співвітчизниця і лідер сезону Тіріл Екхофф. Замкнула призову трійку представниця Білорусі Анна Сола, яка раніше вигравала бронзу в спринті ЧС-2021.

Від України стартували три біатлоністки. Найкращою стала Олена Підгрушна, яка фінішувала на 30-му місці, а Дар'я Блашко піднялася з 55-ї позиції на 37-у. Юлія Джима гонку пропускала.

Кубок світу в Естерсунді. Результати жіночої гонки переслідування

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія) (0+0+2+2) 32:54,8

2. Тіріл Екхофф (Норвегія) (1+2+0+1) +29,3

3. Анна Сола (Білорусь) (0+1+3+1) +44,0...

30. Олена Підгрушна (Україна) - (1+2+2+1) +3:19,5

37. Дар'я Блашко (Україна) - (1+1+2+1) +3:54,2

44. Валя Семеренко (Україна) - (1+1+3+1) +4:21,3

Кубок світу з біатлону: десятий етап

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар