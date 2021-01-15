Відбулася третя гонка в рамках 6-го етапу Кубка світу.

У німецькому Оберхофі, який приймає шостий етап Кубка світу з біатлону, пройшла естафета серед чоловіків.

Перемогу відсвяткувала команда Франції. Україну представляли Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Прима. На чотирьох вони використали два запасних патрони і стали найкращими снайперами гонки.

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На п'єтдестал пошани українці не потрапили, але шосте місце дуже хороший результат, оскільки дозволяє повернутися в боротьбу за топ-10 Кубка націй.

Кубок світу в Оберхофі. Результати чоловічої естафети:

1. Франція - (0+6) 1:22:28,0

2. Норвегія - (1+4) +4,2

3. Італія - (0+5) +1:06,6

4. Росія - (0+9) +1:55,3

5. Німеччина - (3+11) +2:06,4

6. Україна - (0+2) +2:31,8



Кубок світу з біатлону 2020-2021: шостий етап

Шостий етап Кубка світу з біатлону проходить в Оберхофі з 13 по 17 січня: де і коли дивитися гонки.

Збірну України на цьому етапі у чоловіків представляють Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Антон Дудченко та Руслан Ткаленко, а у жінок - Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валя Семеренко та Віта Семеренко.

У спринтерській гонці серед чоловіків Дмитро Підручний увійшов до топ-10.

В жіночому спринті найкращий результат має Юлія Джима - 24-е місце.

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Автор: Budrin Artem