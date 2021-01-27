Українські клуби стартували на груповому етапі баскетбольного єврокубка.

26 січня пройшли перші матчі групового етапу Кубка Європи ФІБА. Україну в цьому турнірі представляють три клуби.

Чемпіон України "Дніпро" на старті турніру обіграв швейцарський "Фрібург". Зустріч пройшла в польському Вроцлаві.

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"Дніпро" - Фрібург" - 62:57 (14:14, 12:14, 17:11, 19:18)

Найрезультативнішим у складі дніпрян став Юссуф Санон, який записав собі в актив 14 очок.

"Київ-Баскет" і "Прометей" у першому турі грали один проти одного. Матч завершився перемогою клубу з Кам'янського.

"Київ-Баскет" - "Прометей" - 66:72 (12:16, 17:19, 15:17, 22:20)

Найрезультативнішим у складі переможців став Ді Джей Стефенс, який набрав 13 очок.

Кубок Європи ФІБА: що потрібно знати

У групі В разом з "Київ-Баскетом" і "Прометеєм" виступають болгарський "Рілскі" та австрійський "Капфенберг". Всі матчі будуть зіграні в болгарському Самокові.

У групі Е, в якій виступає "Дніпро", британський клуб "Лондон Лайонс" не був допущений до участі в турнірі через спалах коронавірусу в команді. Таким чином, в групі "Дніпра" залишилися тільки "Фрібург" і польський "Анвіл". Матчі проходять у Польщі.

В 1/8 фіналу Кубка Європи вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи і ще чотири, що зайняли треті місця.

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Автор: Антон Дудар