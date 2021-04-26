Українська легкоатлетка, чемпіонка Європи-2021 зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук поділилася з підписниками свіжими гарячими фото.
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Бех-Романчук опублікувала в Instagram знімки зі свого відпочинку в Туреччині, на яких вона позує в купальнику.
"Дуже важливо поєднувати важку роботу з активним відпочинком", - написала спортсменка.
Також Бех-Романчук розповіла про любов до Туреччини: "Відкриваю Туреччину щодня з нового боку".
Підписники засипали чемпіонку компліментами: "Бомба", "Приголомшливе фото", "Вау", "Ідеальна фігура", "Нереальна", "Гаряче", "Дуже сексуально".
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