Марина Бех-Романчук не перестає радувати своїх підписників.

Українська легкоатлетка, чемпіонка Європи-2021 зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук поділилася з підписниками свіжими гарячими фото.

Читайте такожЕстетика легкої атлетики: українська топ-спортсменка показала свій бюст (фото)

Бех-Романчук опублікувала в Instagram знімки зі свого відпочинку в Туреччині, на яких вона позує в купальнику.

"Дуже важливо поєднувати важку роботу з активним відпочинком", - написала спортсменка.

Також Бех-Романчук розповіла про любов до Туреччини: "Відкриваю Туреччину щодня з нового боку".

Підписники засипали чемпіонку компліментами: "Бомба", "Приголомшливе фото", "Вау", "Ідеальна фігура", "Нереальна", "Гаряче", "Дуже сексуально".

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар