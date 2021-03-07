Марина Бех-Романчук вперше в кар'єрі виграла золоту медаль чемпіонату Європи.

Українка Марина Бех-Романчук завоювала золоту медаль чемпіонату Європи в приміщенні в стрибках у довжину. Континентальна першість проходить у польському Торуні.

У своїй останній спробі українка підкорила позначку в 6,92 метра. Це найкращий результат сезону в світі.

Читайте такожУкраїнська дзюдоїстка виграла медаль на престижному турнірі в ІзраїліРезультат Бех-Романчук - на 4 сантиметри краще, ніж у німкені Малайки Міхамбо, яка стала другою. Бронза - у Хадді Саньї зі Швеції (6,75).

Бех-Романчук вперше в кар'єрі виграла чемпіонат Європи. Раніше на її рахунку була срібна медаль на ЧЄ-2018 і бронза - на ЧЄ-2019 в приміщенні.

Для збірної України це перша медаль на чемпіонаті Європи, який проходить з 4 по 7 березня.

Марина Бех-Романчук: останні досягнення

6,92 - другий найкращий результат в кар'єрі Бех-Романчук. Її особистий рекорд - 6,93.

За підсумками 2020 року Бех-Романчук була визнана найкращою легкоатлеткою світу у стрибках в довжину.

У лютому цього року українка стала другою на турнірі в Берліні.

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Автор: Антон Дудар