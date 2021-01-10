Марта Костюк здобула впевнену перемогу в матчі третього кола.

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до чвертьфіналу на турнірі в Абу-Дабі.

У матчі 1/8 фіналу Костюк виграла у представниці Словенії Тамари Зіданшек.

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Українка віддала суперниці тільки два гейми - 6:1, 6:1. Матч тривав 53 хвилини.

Костюк вперше в кар'єрі пробилася до четвертфіналу на турнірах серії WTA500. Всього на турнірах WTA для неї це другий чвертьфінал.

Суперницею Костюк у наступному раунді буде переможниця матчу між Сарою Соррібес-Тормо (Іспанія) та Анастасією Гасановою (Росія).

Турнір в Абу-Дабі: головне

Турнір в Абу-Дабі проходить з 6 по 13 січня 2021 року із загальним призовим фондом в 565 530 доларів США.

У третьому колі від України також зіграє Еліна Світоліна.

Водночас Катерина Бондаренко у другому колі програла представниці Тунісу Унс Джабір (7:5, 3:6, 2:6).

Еліна Світоліна посіяна на цьому турнірі під другим номером. Вище за неї лише одна тенісистка - американка Софія Кенін (№4 WTA).

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Автор: Антон Дудар