Найкращий клуб України виграв у французького "Нанта".

20 грудня запорізький "Мотор" у рамках Ліги чемпіонів провів матч проти французького "Нанта".

Український клуб здобув мінімальну перемогу з рахунком 29:28.

Найрезультативнішим у складі "Мотора" став В'ячеслав Бохан, на рахунку якого 9 голів.

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Для "Мотора" ця перемога стала шостою поспіль у турнірі і другою над "Нантом".

"Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати

"Мотор" увосьме у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ. Цього разу запорізький клуб потрапив до турніру за спеціальним запрошенням.

У дев'яти іграх запорізький клуб здобув шість перемог при трьох поразках.

У групі В "Мотор" з 12 очками піднявся на третє місце з восьми команд. У наступний етап з групи вийдуть шість найкращих команд.

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Автор: Антон Дудар