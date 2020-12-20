Гравці Мотора / фото handball.motorsich.com
20 грудня запорізький "Мотор" у рамках Ліги чемпіонів провів матч проти французького "Нанта".
Український клуб здобув мінімальну перемогу з рахунком 29:28.
Найрезультативнішим у складі "Мотора" став В'ячеслав Бохан, на рахунку якого 9 голів.
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Для "Мотора" ця перемога стала шостою поспіль у турнірі і другою над "Нантом".
"Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати
- "Мотор" увосьме у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ. Цього разу запорізький клуб потрапив до турніру за спеціальним запрошенням.
- У дев'яти іграх запорізький клуб здобув шість перемог при трьох поразках.
- У групі В "Мотор" з 12 очками піднявся на третє місце з восьми команд. У наступний етап з групи вийдуть шість найкращих команд.
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