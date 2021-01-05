Причини відсторонення Олега Верняєва поки не називаються.

Чемпіона Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики Олега Верняєва тимчасово відсторонили від змагань.

Про це повідомляє NBC з посиланням на Міжнародну федерацію гімнастики (FIG).

Подробиці відсторонення Верняєва на даний момент не називаються.

У FIG підкреслили, що дискваліфікація триватиме "до закінчення процедури, яка в даний час ще триває".

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"FIG не буде коментувати дану процедуру", - сказав представник федерації.

На сайті FIG Верняєв числиться в списку відсторонених спортсменів з кінця грудня.

Відзначимо, що в грудні Верняєв пропустив чемпіонат Європи. В українській збірній тоді заявили, що це пов'язано з мікротравмами.

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Автор: Антон Дудар