Чемпіонка світу з фрістайлу виступала проти Олександра Лукашенка.

Чемпіонка світу з фрістайлу Олександра Романовська була виключена з національної збірної Білорусі через те, що підтримувала протести проти Олександра Лукашенка.

Романовська, а також тренер білоруської збірної з фрістайлу Микола Козеко висловлювалися на підтримку протестів в країні. Також спортсменка виступила за перерахунок голосів на президентських виборах і підписала відкритий лист проти політичних репресій.

Про своє виключення зі збірної спортсменка повідомила в коментарі sportrbc.ru.

"Складно змовчати, закрити очі на те, що відбувається, тому навіть не роздумувала. Наслідки, звичайно, були передбачувані. Але ця та ситуація, в якій потрібно показувати людські якості. Так, мене фактично виключили зі збірної через те, що відкрито підтримала протести. Але зараз я ні про що не шкодую, тому що чиста совість завжди важливіше", - сказала Романовська.

Читайте такожУ Білорусі силовики побили брата знаменитої біатлоністки, яка підтримувала Лукашенка (фото, відео)

"Основний удар припав на нас двох. Тренера ще не прибрали, але йому вже надіслали листа про те, що він повинен повернути отримані стипендії за рік або навіть більше", - додала спортсменка.

Романовська є чемпіонкою світу 2019 року, дворазовою чемпіонкою зимової Універсіади-2019 і багаторазовою переможницею етапів Кубка світу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар