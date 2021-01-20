Олексій Лень не входить у плани головного тренера "Торонто".

Центровий збірної України Олексій Лень залишає "Торонто Репторс". Українець за два місяці перебування в клубі не зміг завоювати довіру тренера.

Про це клуб повідомив на своїй офіційній сторінці в Twitter.

Нагадаємо, що Лень перебрався в "Торонто" в це міжсезоння і підписав з клубом однорічний контракт на суму 2.3 мільйони доларів. Але повноцінно проявити себе в "Репторс" 27-річний баскетболіст не зміг.

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Всього в "Торонто" українець провів 7 поєдинків, в середньому за гру набираючи 2.3 очки (50% з гри) і роблячи 1.6 підбирання за 10.9 хвилини на паркеті.

Раніше Лень виступав за "Фінікс Санз", "Атланту Хоукс" і "Сакраменто Кінгз".

Олексій Лень в НБА: головне

Лень почав свою кар'єру в НБА у 2013-му році, поповнивши "Фінікс". У 2018-му році він перейшов до "Атланти". Нині Лень проводить свій 8-й сезон в НБА.

У складі "Атланти" українець в середньому набирав 8,7 очка, а також робив 5,8 підбора за гру.

У лютому поточного року центровий став частиною обміну і перейшов у "Сакраменто". Середні показники Леня в "Кінгз" - 5,9 очка і 6,1 підбору за матч.

Всього Лень в лізі провів 474 матчі, в середньому за кар'єру набираючи 7.9 очка і 6.2 підбирання.

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Автор: Будрін Артем