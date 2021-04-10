Олексій Лень побив рекорд Віталія Потапенка.

Український центровий Олексій Лень у ніч на 10 квітня допоміг своєму "Вашингтону" обіграти "Голден Стейт" з рахунком 110:107.

Олексій закинув 15 очок і встановив рекорд, першим з українців досягнувши позначки в 4000 очок за кар'єру в НБА. Таким чином, попередній рекорд Віталія Потапенка, у якого було 3995 очок упав. До початку цього матчу в Леня було 3885 балів.

Серед інших українців у топ-5 також Станіслав Медведенко (1390), Олександр Волков (1019) й Святослав Михайлюк (1000).

Зауважимо, що наразі "Вашингтон" посідає 12-у позицію у Східній Конференції.

Читайте такожЕкс-гравець НБА жорстоко побив дівчину: шокуючий інцидент потрапив на камеру (фото, відео)

Олексій Лень: кар'єра в НБА

Лень почав свою кар'єру в НБА у 2013-му році, поповнивши склад "Фінікса". У 2018 році він перейшов до "Атланти". Зараз Лень проводить свій 8-й сезон в НБА.

У складі "Атланти" українець в середньому набирав 8,7 очка, а також робив 5,8 підбора за гру.

У лютому минулого року центровий став частиною обміну і перейшов в "Сакраменто". Середні показники Леня в "Кінгз" - 5,9 очка і 6,1 підбора за матч.

З листопада 2020 Лень виступав за "Торонто". Українець провів 7 поєдинків, в середньому за гру набираючи 2.3 очки (50% з гри) і роблячи 1.6 підбора за 10.9 хвилин на паркеті. Після цього він був відрахований з команди.

У січні Лень перейшов у "Вашингтон" і зумів яскраво дебютувати за команду.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем