Епідеміологічна ситуація з новими штамами коронавірусу не залишає вибору.

Уряд Японії контролює тенденції розповсюдження інфекційної хвороби COVID-19 й у зв'язку з цим прагне не пустити іноземних глядачів на Олімпійські ігри-2020.

Про це повідомляє агентство Kyodo.

Читайте такожОлімпіада непотрібна: японські бізнесмени проти змагань в Токіо

За версією видання, незабаром оргкомітет Ігор та виконавча влада проведуть спільне засідання присвячене проблемі змагань. Там остаточно ухвалять рішення щодо іноземних глядачів.

На додаток, оргкомітет Олімпіади також хочуть не пустити глядачів на церемонію старту естафети олімпійського вогню. Цей захід запланований на 25 березня.

Олімпіада в Токіо: деталі

Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня, Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 cерпня.

Витрати на Ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання розповсюдженню коронавірусу. Утім, організатори виключили скасування чи затримку змагань.

Разом з тим, згідно з опитуваннями, більшість японців виступають проти проведення Ігор у 2021 році. Вони хочуть, аби їх відтермінували ще раз або ж взагалі скасували.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем