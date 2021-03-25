Естафета олімпійського вогню триватиме 121 день.

25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета олімпійського вогню.

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Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Естафета поклала початок чотиримісячного зворотного відліку до початку Ігор.

Естафета триватиме 121 день - до відкриття Олімпіади 23 липня. Участь у ній візьмуть близько 10 000 факелоносців. Факел буде пронесено через 47 префектур країни.

Як повідомляє "Р-Спорт", під час одного з перших етапів полум'я у факелі згасло. Його відновили від резервної лампади.

Фоторепортаж від REUTERS.

Олімпіада в Токіо: головне

Олімпійські ігри в Японії повинні були пройти в 2020 році, проте були перенесені на рік через пандемію коронавірусу. У 2021 році Олімпіада розпочнеться 23 липня, Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Витрати на проведення Ігор зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.

Відомо, що МОК посприяє вакцинації спортсменів та вболівальників перед Олімпіадою.

При цьому організатори виключили скасування або затримку змагань.

Разом з тим згідно з опитуваннями, більшість японців виступають проти проведення Ігор у 2021 році. Вони хочуть, щоб їх відстрочили ще раз або ж взагалі скасували.

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Автор: Антон Дудар