Олімпійський вогонь / фото REUTERS
25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета олімпійського вогню.
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Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
Естафета поклала початок чотиримісячного зворотного відліку до початку Ігор.
Естафета триватиме 121 день - до відкриття Олімпіади 23 липня. Участь у ній візьмуть близько 10 000 факелоносців. Факел буде пронесено через 47 префектур країни.
Як повідомляє "Р-Спорт", під час одного з перших етапів полум'я у факелі згасло. Його відновили від резервної лампади.
Новини світу: в японській префектурі Фукусіма стартувала естафета Олімпійського вогню
Фоторепортаж від REUTERS.
Олімпіада в Токіо: головне
- Олімпійські ігри в Японії повинні були пройти в 2020 році, проте були перенесені на рік через пандемію коронавірусу. У 2021 році Олімпіада розпочнеться 23 липня, Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.
- Витрати на проведення Ігор зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.
- Відомо, що МОК посприяє вакцинації спортсменів та вболівальників перед Олімпіадою.
- При цьому організатори виключили скасування або затримку змагань.
- Разом з тим згідно з опитуваннями, більшість японців виступають проти проведення Ігор у 2021 році. Вони хочуть, щоб їх відстрочили ще раз або ж взагалі скасували.
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