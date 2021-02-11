Вболівальниця на трибунах показала Рафаелю Надалю середній палець.

Кумедний епізод стався під час матчу другого кола Australian Open між іспанцем Рафаелем Надалем і американцем Майклом Ммо.

Читайте такожСвітоліна зворушливо підтримала свого бойфренда після матчу в Австралії (відео)У другому сеті Надаль подавав на перемогу в партії, коли одна з глядачок почала кричати і заважати йому виконувати подачу.

Суддя попросив жінку заспокоїтися, але у відповідь на це вона вирішила показати середній палець Надалю.

Легендарний іспанець відреагував на це з гумором. Він здивувався і розсміявся, потім показав пальцем на себе і поставив питання: "Це мені?".

A fan just gave Rafa the finger. Look at his reaction: “what, me? “ 😂 pic.twitter.com/fY3npCNTrn — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 11, 2021

На цьому вболівальниця не заспокоїлася, вона продовжила кричати, а також розмахувала руками. У підсумку її вивели з трибун. Надаль продовжував сміятися з того, що відбувається.

Nadal laughing it off as the lady gets ejected. pic.twitter.com/qlRzRm14Vq — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 11, 2021

Надаль в підсумку виграв в цьому матчі з рахунком 6:1, 6:4, 6:2.

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Автор: Антон Дудар