У топ-100 світового рейтингу залишилося три українки.

Жіноча Тенісна Асоціація (WTA) представила свій оновлений рейтинг.

Він опублікований на офіційному сайті WTA.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла п'яту позицію в світовому рейтингу.

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Даяна Ястремська, яка тимчасово відсторонена через позитивну допінг-пробу, зберегла 29-е місце.

Прогрес продемонструвала 18-річна Марта Костюк. Українка, яка дійшла до півфіналу на турнірі в Абу-Дабі, встановила особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись на 78-е місце.

Топ-10 світового рейтингу виглядає наступним чином:

1. Ешлі Барті (Австралія, 8717)

2. Симона Халеп (Румунія, 7255)

3. Наомі Осака (Японія, 5780)

4. Софія Кенін (США, 5760)

5. Еліна Світоліна (Україна, 5260)

6. Кароліна Плішкова (Чехія, 5205)

7. Аріна Соболенко (Білорусь, 4580)

8. Бьянка Андрееску (Канада, 4555)

9. Петра Квітова (Чехія, 4515)

10. Кікі Бертенс (Нідерланди, 4505)

Перший турнір року: результати українок

На стартовому турнірі року в Абу-Дабі Еліна Світоліна дійшла до чвертьфіналу, де програла росіянці Вероніці Кудерметовій.

Марта Костюк вперше у своїй кар'єрі пройшла до півфіналу турніру WTA, але також поступилася Кудерметовій.

До другого кола в Абу-Дабі дійшла Катерина Бондаренко. Вона програла представниці Тунісу Унс Джабір.

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Автор: Антон Дудар