Вітольд Банька заявив, що в WADA раді і одночасно розчаровані рішенням CAS.

Глава Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Вітольд Банька дав свій коментар після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) відсторонити Росію від міжнародних змагань на два роки.

Слова Баньки наводить сайт WADA.

"Ми раді виграти таку важливу справу. CAS однозначно підтвердив наші висновки про те, що російська влада нахабно і незаконно маніпулювала даними московської лабораторії, намагаючись приховати державну систему допінгу. Перед обличчям постійного опору і заперечення з боку Росії, ми чітко довели свою правоту відповідно до належних процедур", -сказав Банька.

Він підкреслив, що дане рішення є важливим моментом для чистоти спорту, однак, за його словами, в рішенні CAS є і мінус:

"Ми, однак, розчаровані тим, що комісія CAS не схвалила всі без винятку покарання, такі як відсторонення на чотири роки. Ми вважаємо, що вони були пропорційними і розумними, але в кінцевому підсумку WADA є не суддею, а прокурором, і ми повинні поважати рішення CAS".

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Банька також нагадав, що це рішення, прийняте щодо Росії, є "найсерйознішим наслідком, коли-небудь накладеним на будь-яку країну за правопорушення, пов'язані з допінгом".

Це дає чіткий сигнал про те, що шахрайство на державному рівні і узгоджені зусилля з підриву глобальної антидопінгової системи неприпустимі. Кричуща маніпуляція даними з боку російської влади була останньою в довгому списку правопорушень і привела сьогодні до серйозних наслідків", - підкреслив Банька.

Президент WADA додав, що у російської влади були можливості навести порядок і приєднатися до світової антидопінгової спільноти, але "замість цього вони вважали за краще продовжити свій шлях обману і заперечення".

Відсторонення Росії: що було раніше

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Автор: Антон Дудар