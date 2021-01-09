Авторитетне видання поставило під сумнів чесність перемог росіян на "Тур де Скі".

Швейцарське видання "Blick" опублікувало матеріал про перемоги російських лижників на "Тур де Скі".

Матеріал на сайті blick.ch вийшов з фото шести російських лижників, які лідирують в гонці, а також заголовком "Всі ці росіяни чисті?".

"Ті, хто стежить за "Тур де Скі", бачать червону стіну. Це викликає сумніви. Звичайно, питання виникають через минуле росіян. Після Олімпіади-2014 в Сочі була виявлена широкомасштабна державна допінгова система. Репутація російських спортсменів з тих пір затьмарена. Навіть зараз Росію не пускають на чемпіонати світу та Олімпіаду", - зазначив автор матеріалу Стефан Майєр.

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"Вони дуже сильні. Я ніколи не бачив такого домінування. Було б легко подумати, що вони не чисті. Звичайно, там відбувалося багато чого поганого", - наводяться в тексті слова олімпійського чемпіона, швейцарського лижника Даріо Колоньї.

Далі автор статті висуває гіпотезу, що домінування росіян може бути пов'язано з відсутністю збірної Норвегії на "Тур де Скі", з високою конкуренцією між трьома тренувальними групами, великою популярністю лижних гонок у Росії і успішним виступом на юніорських чемпіонатах світу.

"Але чи достатньо цих пояснень, щоб розвіяти всі сумніви? Навряд чи", - підбиває підсумки автор.

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Автор: Budrin Artem