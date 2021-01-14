Російські спортсмени не зможуть виступати на міжнародних змаганнях під своїми прапором і гімном.

Популярна радянська пісня "Катюша" може замінити гімн Росії на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу.

Як повідомляє "Чемпіонат", дане питання обговорювалося в ході засідання комісії спортсменів олімпійського комітету Росії (ОКР).

Пісня "Катюша" була винесена на розгляд в якості музичного супроводу, який може замінити гімн РФ на міжнародних змаганнях.

"Що стосується музичного супроводу, шляхом більшості голосів ми зупинилися на "Катюші". Її люблять діти. Ми запропонували її ісполкому ОКР на розгляд. Були і сучасні варіанти, але, повторюся, вирішили зупинитися на "Катюші", - сказала голова комісії спортсменів ОКР Софія Велика.

Багато російських вболівальників висміяли цю ініціативу.

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"Боже, царя храни" можна було запропонувати. Актуально мінімум до 2024 року", "А чого не "Вставай, страна огромная", "Взагалі російському спорту і всім, хто ним керує, підійде мелодія з "Села дурнів", ідеально впишеться в концепцію управління спортом", "Це спорт, а не війна! Зовсім збрендили, чи що?", "Як варіант - "Гоп-стоп, мы подошли из-за угла", - коментують вболівальники на sports.ru.

Нагадаємо, у зв'язку з рішенням Спортивного арбітражного суду Лозанни в найближчі два роки російські спортсмени зможуть виступати на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу тільки в нейтральному статусі - без своїх прапора і гімну.

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Автор: Антон Дудар