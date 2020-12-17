Спортивний арбітражний суд зберіг відсторонення Росії в силі, але скоротив його терміни.

Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) виніс вердикт у справі про відсторонення Росії від участі в міжнародних змаганнях.

Як повідомляє The Telegraph, суд став на бік Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) і підтримав відсторонення Росії, вважаючи, що російське антидопінгове агентство (РУСАДА) не відповідає Всесвітньому антидопінговому кодексу.

Однак при цьому CAS скоротив чотирирічну дискваліфікацію, яка була накладена WADA, до двох років.

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Відсторонення закінчиться 16 грудня 2022 року.

Таким чином, санкції торкнуться літніх Олімпійських ігор-2020 (пройдуть влітку 2021 року) і зимової Олімпіади в Пекіні-2022, а також чемпіонату світу з футболу-2022 в Катарі.

Російські спортсмени вибірково зможуть брати участь у міжнародних змаганнях тільки під нейтральним прапором.

Відсторонення Росії: що було раніше

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Автор: Антон Дудар