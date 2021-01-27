Назріває черговий допінг-скандал за участі російського спортсмена.

Зірковий російський легкоатлет, який спеціалізується на бігу з бар'єрами на 60 і 110 метрів Сергій Шубєнков здав позитивну пробу на допінг.

Про це повідомляє news.ru.

Аналіз показав, що в організмі 30-річного спортсмена був знайдений заборонений препарат - фуросемід.

Читайте також"Всі вони чисті?": в Швейцарії засумнівалися в чесності російських лижників

Джерело видання news.ru наголосило, що фуросемід вживають у тих випадках, коли хочуть замаскувати сліди іншого забороненого препарату. Це речовина-прикриття і WADA карає за вживання подібних речей. Також джерело видання додало репліку: "В легкій атлетиці вже нема кому виступати".

Зауважимо, що Шубєнков є чемпіоном світу і триразовим чемпіоном Європи. Також Сергія в Росії нагородили орденом "За заслуги перед Батьківщиною" та дали звання заслуженого майстра спорту.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем