Зірковий російський легкоатлет, який спеціалізується на бігу з бар'єрами на 60 і 110 метрів Сергій Шубєнков здав позитивну пробу на допінг.
Про це повідомляє news.ru.
Аналіз показав, що в організмі 30-річного спортсмена був знайдений заборонений препарат - фуросемід.
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Джерело видання news.ru наголосило, що фуросемід вживають у тих випадках, коли хочуть замаскувати сліди іншого забороненого препарату. Це речовина-прикриття і WADA карає за вживання подібних речей. Також джерело видання додало репліку: "В легкій атлетиці вже нема кому виступати".
Зауважимо, що Шубєнков є чемпіоном світу і триразовим чемпіоном Європи. Також Сергія в Росії нагородили орденом "За заслуги перед Батьківщиною" та дали звання заслуженого майстра спорту.
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