Перша ракетка України Сергій Стаховський висловив свою думку про закон, згідно з яким сфера обслуговування з 16 січня перейшла на українську мову.
Про це він сказав в інтерв'ю сайту Sport.ua.
"Це ж супер. Ми дожили до нормалізації в нашій країні. Не можу собі уявити, що я прийду в магазин в умовній Словаччині, а мене будуть обслуговувати чеською (а різниці в них реально мало, у нас її набагато більше), і вони будуть говорити: "Ні, ми не хочемо". Якщо в Лондоні вас обслуговуватимуть французькою, це нормально?",- сказав тенісист.
Стаховський вважає, що цей крок важливий для розвитку країни:
"Вважаю, що це абсолютно нормально. Якщо ми хочемо, щоб наша країна розвивалася, і розвивалася самостійно, то я не бачу, як ми це будемо робити, якщо будемо користуватися мовами нацменшин".
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Радянські зомбі": капітан збірної України з карате засудив спроби росіян захистити російську мову в Україні
- "Я нікому нічого не винен": футболіст Селезньов висловився про конфлікт з хорватським тренером через українську мову
- Без "окей" і "лайкать": в ефірі російського спортивного телеканалу заборонили вживати англіцизми
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram