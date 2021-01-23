Сергій Стаховський вважає, що такий крок потрібен був для розвитку країни.

Перша ракетка України Сергій Стаховський висловив свою думку про закон, згідно з яким сфера обслуговування з 16 січня перейшла на українську мову.

Про це він сказав в інтерв'ю сайту Sport.ua.

"Це ж супер. Ми дожили до нормалізації в нашій країні. Не можу собі уявити, що я прийду в магазин в умовній Словаччині, а мене будуть обслуговувати чеською (а різниці в них реально мало, у нас її набагато більше), і вони будуть говорити: "Ні, ми не хочемо". Якщо в Лондоні вас обслуговуватимуть французькою, це нормально?",- сказав тенісист.

Стаховський вважає, що цей крок важливий для розвитку країни:

"Вважаю, що це абсолютно нормально. Якщо ми хочемо, щоб наша країна розвивалася, і розвивалася самостійно, то я не бачу, як ми це будемо робити, якщо будемо користуватися мовами нацменшин".

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Автор: Антон Дудар