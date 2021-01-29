Мехді Алі Хоссейні став другим борцем, страченим в Ірані за останній час.

В Ірані був страчений борець Мехді Алі Хоссейні, якого визнали винним у вбивстві, скоєному в ході вуличної бійки в 2015 році.

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Про це повідомляє bloodyelbow.com з посиланням на Національну раду опору Ірану.

На захист Хоссейні виступали чемпіон Олімпіади-2012 з греко-римської боротьби Хамід Соріян і кілька інших іранських борців, проте вирок був залишений в силі, так як сім'я жертви відмовилася надати борцеві можливість помилування.

Міжнародна федерація греко-римської боротьби (UWW) виступила зі своєю заявою щодо страти Хоссейні:

"На даному етапі все виглядає так, що мова йде виключно про кримінальну справу, без спортивної складової. На даний момент ми з'ясували, що Мехді Алі Хоссейні був борцем регіонального рівня, він не брав участі в змаганнях національного або міжнародного рівня. UWW не буде коментувати цей випадок, поки не отримає чітке уявлення про ситуацію".

Нагадаємо, у вересні 2020 року в Ірані був страчений чемпіон країни з греко-римської боротьби Навід Афкарі.

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Автор: Антон Дудар