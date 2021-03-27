Еліна Світоліна / фото REUTERS
Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася в четвертий раунд на турнірі WTA1000 в Майамі з призовим фондом $3,260,190.
У матчі третього кола українка обіграла першу ракетку Росії Катерину Александрову.
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У першому сеті Світоліна перемогла на тайбрейку, а в другій партії виграла більш впевнено - 7:6, 6:4.
Світоліна грала проти Александрової втретє і здобула третю перемогу.
Далі eкраїнка зустрінеться з переможницею зустрічі Петра Квітова (№10 WTA) - Йоханна Конта (№18).
Еліна Світоліна: результати в 2021 році
- Турнір у Майамі - шостий, на якому Світоліна виступає цього року. У 2021-му українці поки не вдалося виграти титул.
- На Australian Open Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла американці Джесіці Пегулі.
- Що стосується інших турнірів, то в Абу-Дабі, Мельбурні і Досі Світоліна зупинилася в чвертьфіналі, а в Дубаї вилетіла вже в другому колі.
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