Світоліна обіграла росіянку в третьому колі престижного турніру в Майамі

Українка розібралася з суперницею у двох сетах.

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася в четвертий раунд на турнірі WTA1000 в Майамі з призовим фондом $3,260,190. У матчі третього кола українка обіграла першу ракетку Росії Катерину Александрову. Читайте такожСвітоліна з непростої перемоги стартувала на великому турнірі в Майамі (відео) У першому сеті Світоліна перемогла на тайбрейку, а в другій партії виграла більш впевнено - 7:6, 6:4. Світоліна грала проти Александрової втретє і здобула третю перемогу. Далі eкраїнка зустрінеться з переможницею зустрічі Петра Квітова (№10 WTA) - Йоханна Конта (№18). Еліна Світоліна: результати в 2021 році Турнір у Майамі - шостий, на якому Світоліна виступає цього року. У 2021-му українці поки не вдалося виграти титул.

На Australian Open Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла американці Джесіці Пегулі.

Що стосується інших турнірів, то в Абу-Дабі, Мельбурні і Досі Світоліна зупинилася в чвертьфіналі, а в Дубаї вилетіла вже в другому колі. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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