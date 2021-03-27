Еліна Світоліна / фото REUTERS

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася в четвертий раунд на турнірі WTA1000 в Майамі з призовим фондом $3,260,190.

У матчі третього кола українка обіграла першу ракетку Росії Катерину Александрову.

Читайте такожСвітоліна з непростої перемоги стартувала на великому турнірі в Майамі (відео)

У першому сеті Світоліна перемогла на тайбрейку, а в другій партії виграла більш впевнено - 7:6, 6:4.

Світоліна грала проти Александрової втретє і здобула третю перемогу.

Далі eкраїнка зустрінеться з переможницею зустрічі Петра Квітова (№10 WTA) - Йоханна Конта (№18).

Еліна Світоліна: результати в 2021 році

  • Турнір у Майамі - шостий, на якому Світоліна виступає цього року. У 2021-му українці поки не вдалося виграти титул.
  • На Australian Open Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла американці Джесіці Пегулі.
  • Що стосується інших турнірів, то в Абу-Дабі, Мельбурні і Досі Світоліна зупинилася в чвертьфіналі, а в Дубаї вилетіла вже в другому колі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар