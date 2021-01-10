Перша ракетка України пробилася до чвертьфіналу, вигравши в трьохсетовому поєдинку.

Перша ракетка України Еліна Світоліна пройшла до чвертьфіналу на турнірі серії WTA 500 в Абу-Дабі.

У напруженому матчі 1/8 фіналу українка обіграла росіянку Катерину Александрову, яка займає 33-е місце в рейтингу WTA.

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Світоліна досить впевнено взяла перший сет, однак у другому поступилася на тай-брейку. У вирішальному сеті українка не дозволила суперниці подати на перемогу, а потім доля матчу вирішилася на тай-брейку.

Світоліна поступалася, проте пішла з двох матчболів суперниці і в підсумку здобула перемогу (10:8).

Підсумковий рахунок матчу - 6:2, 6:7 (5), 7:6 (8) на користь українки. Матч тривав 2 години 35 хвилин.

Александрова - вже друга росіянка, яку Світоліна пройшла в Абу-Дабі. У чвертьфіналі на українку чекає ще один матч проти представниці Росії - вона зіграє з Веронікою Кудерметовою (№46 WTA).

Турнір в Абу-Дабі: головне

Турнір в Абу-Дабі проходить з 6 по 13 січня 2021 року із загальним призовим фондом в 565 530 доларів США.

У чвертьфіналі від України також зіграє Марта Костюк, яка пробилася туди, здобувши розгромну перемогу.

Катерина Бондаренко покинула турнір, у другому колі програвши представниці Тунісу Унс Джабір (7:5, 3:6, 2:6).

Еліна Світоліна посіяна на цьому турнірі під другим номером. Вище за неї лише одна тенісистка - американка Софія Кенін (№4 WTA).

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Автор: Антон Дудар