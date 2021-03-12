Юрій Сапронов підтримав Еліну Світоліну після поразки від росіянки.

Харківський бізнесмен, меценат і екс-спонсор Еліни Світоліної Юрій Сапронов заступився за п'яту ракетку світу після її поразки в матчі проти росіянки Світлани Кузнєцової в Дубаї.

Сапронов звернувся до критиків Світоліної на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожПрограла росіянці: Світоліна примудрилася розгубити перевагу у матчі-трилері в Дубаї"Так, вона програла матч росіянці Свєті Кузнєцовій у другому колі турніру в Дубаї, до речі дуже хорошому гравцеві, трудязі, колишній другій ракетці світу, досвідченій. І людина Світлана, до речі, дуже хороша. І понеслося г*вно на вентилятор другу добу. Суцільні Ыксперты, бл*ть.

Тупі, чорнороті, ніх*я не відрізняють бекхенд від дропшота, або драйв-воллей від форхенда, але з "розумними" прищавими рожами проливаючи каву з розчинної банки на клавіатуру, бризкають слиною про патріотизм, розставання з бойфрендом, тікток, інстаграм, шоу типу Монатіка і вчать-вчать-вчать? Як подавати, куди бити, і як бігати", - написав Сапронов.

"Соррі, лаюся. Дуже сорри. Каюсь. Але. Пішли ви не просто нах*й, а нах*й на північ, напрямок даю, інакше не зрозумієте", - додав він.

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Автор: Антон Дудар