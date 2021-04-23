Перша ракетка України вдруге цього року обіграла Петру Квітову.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна пробилася до півфіналу турніру в Штутгарті з призовим фондом $565,530.

У матчі 1/4 фіналу українка обіграла десяту ракетку світу Петру Квітову.

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Світоліна поступилася в першому сеті, а в другій партії програвала з рахунком 2:5. Однак українка відіграла два матчболи і врятувала матч. Після цього до кінця матчу вона віддала Квітовій всього два гейми.

Підсумковий рахунок зустрічі - 6:7(4), 7:5, 6:2.

Світоліна обіграла Квітову вдруге цього року і втретє поспіль після семи поспіль поразок.

"Це точно була велика битва. Я очікувала наполегливого матчу, але не думала, що буде настільки важко. Я рада, що змогла зробити камбек у другому сеті, це особливі емоції. Важко виділити щось одне, що саме допомогло мені повернутися в гру. Я боролася за кожен м'яч і намагалася використовувати свої шанси. Думаю, що це було головним", - цитує Світоліну btu.org.ua.

У півфіналі Світоліній належить зіграти проти першої ракетки світу Ешлі Барті.

Еліна Світоліна: результати в 2021 році

Турнір у Штутгарті - сьомий, на якому Світоліна виступає цього року. У 2021-му українці поки не вдалося виграти титул.

На Australian Open Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла американці Джесіці Пегулі.

Що стосується інших турнірів, то в Абу-Дабі, Мельбурні і Досі Світоліна зупинилася в чвертьфіналі, в Дубаї вилетіла вже в другому колі, а в Майамі Еліна зупинилася за крок від фіналу, потрапивши "під каток" діючої першої ракетки світу Ешлі Барті.

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Автор: Антон Дудар