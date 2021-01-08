Еліна не залишила шансів суперниці з США в першому колі турніру в Абу-Дабі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) виграла свій стартовий матч у новому році.

В 1/32 фіналу турніру, котрий проходить в Абу-Дабі, Світоліна здолала спротив американки Джессіки Пегули (№63 WTA) з рахунком 4:6, 3:6.

До цього тенісистки на корті не зустрічались.

В 1/16 26-річну уродженку Одеси вже чекає російська тенісистка Віра Звонарьова (№164 WTA).

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Нагадаємо, що це був перший матч Світоліної за останні два з половиною місяці.

Турнір в Абу-Дабі: головне

В друге коло разом зі Світоліною також вийшли українки Катерина Бондаренко (№285 WTA) і Марта Костюк (№99 WTA).

Турнір в Абу-Дабі відбувається з 6 по 13 січня 2021 року з загальним призовим фондом у 565 530 долларів США.

Еліна Світоліна посіяна на цьому турнірі під другим номером. Вище неї лише одна тенісистка - американка Софія Кенін (№4 WTA).

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Автор: Budrin Artem