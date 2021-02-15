Суперниці зіграли 3 сети / фото REUTERS
Українка Еліна Світоліна припинила виступи на турнірі "Великого шолома" Australian Open.
Світоліна у трьох сетах програла 26-річній американці Джессіці Пегулі, яка займає 61-е місце в рейтингу WTA.
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Матч тривав 1 годину й 58 хвилин та завершився перемогою Пегули з рахунком 6:4, 3:6, 6:3.
Раніше українка виграла у Пегули з рахунком 2:0 в січні цього року.
В 1/4 кривдниця Світоліної зіграє проти своєї співвітчизниці Дженніфер Брейді.
Відеоогляд матчу.
Українці на Australian Open-2021: головне
- Australian Open проходить в Мельбурні з 8 по 21 січня 2021 року. Загальний призовий фонд становить 80 мільйонів доларів.
- Раніше турнір "Великого шолома" покинули Сергій Стаховський та Марта Костюк.
- У першому колі Світоліна перемогла суперницю з Чехії.
- У другому колі Еліна обіграла американку Корі Гауфф.
- У третьому колі українка здолала казашку Юлію Путінцеву.
- Вперше з 2017 року в друге коло Australian Open пробилася всього одна українка.
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