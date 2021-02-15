У напруженій боротьбі Еліна поступилася своїй ровесниці з США.

Українка Еліна Світоліна припинила виступи на турнірі "Великого шолома" Australian Open.

Світоліна у трьох сетах програла 26-річній американці Джессіці Пегулі, яка займає 61-е місце в рейтингу WTA.

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Матч тривав 1 годину й 58 хвилин та завершився перемогою Пегули з рахунком 6:4, 3:6, 6:3.

Раніше українка виграла у Пегули з рахунком 2:0 в січні цього року.

В 1/4 кривдниця Світоліної зіграє проти своєї співвітчизниці Дженніфер Брейді.

Відеоогляд матчу.

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Автор: Будрін Артем