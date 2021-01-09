Світоліна обіграла росіянку у другому колі турніру в Абу-Дабі (відео)

Перша ракетка України в двох сетах розібралася з Вірою Звонарьовою.

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна успішно подолала друге коло на турнірі в Абу-Дабі. Українка обіграла російську тенісистку Віру Звонарьову (№ 40 в рейтингу WTA). Суперниці провели на корті 1 годину і 11 хвилин. Матч завершився перемогою Світоліної з рахунком 6:4, 6:1. В 1/8 фіналу Світоліна зустрінеться з ще однією росіянкою Катериною Александровою (№33 WTA). Читайте такожСвітоліна переможно розпочала 2021 рік (відео) Турнір в Абу-Дабі: головне Турнір в Абу-Дабі проходить з 6 по 13 січня 2021 року із загальним призовим фондом в 565 530 доларів США.

До третього кола від України також пробилася Марта Костюк.

Водночас Катерина Бондаренко у другому колі програла представниці Тунісу Унс Джабір (7:5, 3:6, 2:6).

Еліна Світоліна посіяна на цьому турнірі під другим номером. Вище неї лише одна тенісистка - американка Софія Кенін (№4 WTA). Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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