Еліна Світоліна / фото REUTERS
П'ята ракетка світу Еліна Світоліна успішно подолала друге коло на турнірі в Абу-Дабі.
Українка обіграла російську тенісистку Віру Звонарьову (№ 40 в рейтингу WTA).
Суперниці провели на корті 1 годину і 11 хвилин. Матч завершився перемогою Світоліної з рахунком 6:4, 6:1.
В 1/8 фіналу Світоліна зустрінеться з ще однією росіянкою Катериною Александровою (№33 WTA).
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Турнір в Абу-Дабі: головне
- Турнір в Абу-Дабі проходить з 6 по 13 січня 2021 року із загальним призовим фондом в 565 530 доларів США.
- До третього кола від України також пробилася Марта Костюк.
- Водночас Катерина Бондаренко у другому колі програла представниці Тунісу Унс Джабір (7:5, 3:6, 2:6).
- Еліна Світоліна посіяна на цьому турнірі під другим номером. Вище неї лише одна тенісистка - американка Софія Кенін (№4 WTA).
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