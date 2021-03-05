Ілля Марченко здобув перемогу, а Сергій Стаховський поступився.

5 березня відбулися перші поєдинки в рамках матчевої зустрічі Першої Світової групи Кубка Девіса між збірними України та Ізраїлю. Команди зустрічаються в Києві.

За підсумками першого дня рахунок рівний - 1:1.

У першому матчі Ілля Марченко обіграв Даніеля Цукермана. Українцю знадобилося близько двох годин, щоб здобути вольову перемогу в трьох сетах - 1:6, 6:3, 6:2.

Читайте також"Це супер": відомий тенісист підтримав перехід сфери обслуговування на українську мовуСергій Стаховський виграти свій матч проти Едана Лешема не зумів - 3:6, 6:3, 2:6.

У другий день (6 березня) запланована парна зустріч Данила Калініченка і Дениса Молчанова проти Йонатана Ерліха та Ішая Оліеля. Крім того, Марченку належить зіграти з Лешемом, а Стаховському - з Цукерманом.

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Автор: Антон Дудар